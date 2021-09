"FIFA 22" : Messi, Mbappé, Ronaldo... Quels sont les joueurs les mieux notés ?

Des notes qui auront de quoi vous faire patienter avant l'arrivée du jeu, le 1er octobre prochain. Comme chaque année, FIFA revient sur le devant de la scène. Attendu de pied ferme par les fans du ballon rond, le jeu vidéo d'Electronic Arts draine des millions de joueurs et joueuses devant leur écran.

Cette édition 2022 devrait tout naturellement apporter son lot de nouveautés. Des graphismes plus impressionnants, un gameplay plus réaliste et un contenu encore plus étoffé. En attendant de découvrir ces nouvelles intégrations, EA Sport a dévoilé, ce lundi 13 septembre, dans un communiqué de presse, les notes des meilleurs joueurs.

Et sans surprise, on retrouve celui qui avait fait la une de la presse avec son arrivée triomphale à Paris, Lionel Messi. Le joueur argentin bénéficie de la note maximale de 93. Derrière lui se positionne l'international allemand Robert Lewandoski (Bayern Munich) avec une note de 92. Plus loin, à la 3e place, Cristiano Ronaldo (Manchester United) apparaît avec la note de 91. Kevin de Bruyne (Manchester City), Kylian Mbappé (Paris St-Germain), Neymar Jr (Paris St-Germain), et Jan Oblak (Atletico Madrid) suivent avec la note de 91. Karim Benzema (Real Madrid) se situe quant à lui légèrement plus loin avec la note de 89.

Pour apprécier la note de chacun, il faudra se montrer encore un peu patient puisque le jeu débarquera le 1er octobre sur Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Playstation 5, Google Stadia, Xbox One et Xbox Series.