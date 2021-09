Playstation Showcase : "God of War", "Spider-Man"... Les jeux qu'on attend sur PS5

Que faut-il attendre de la conférence de Sony ? C'est la question qui anime ces dernières 24 heures. En effervescence sur les réseaux sociaux, les joueurs et joueuses n'ont qu'une hâte : savoir ce que la firme japonaise va dévoiler ce jeudi 9 septembre à 22 heures lors de son Playstation Showcase, une conférence en ligne de plus de 40 minutes durant laquelle le géant de l'industrie vidéoludique dévoile ses productions souvent attendues avec fougue par les fans de jeux vidéo.

Après le lancement de sa PlayStation 5, en novembre 2020, particulièrement réussi (10 millions de consoles vendues), tous les regards sont tournés vers cette conférence qui devrait dévoiler son lot de surprises. Parmi les jeux les plus attendus et possiblement présentés pendant la soirée, God of War : Ragnarok. Une suite éperdument attendue.

"God of War : Ragnarok" : Kratos prépare son retour

La suite des aventures de Kratos fait déjà chavirer le cœur des gamers. Après un épisode d'une sublime qualité, paru en 2018 sur PS4, voilà qu'une suite, annoncée en septembre 2020 au travers d'un teaser très bref, pointe le bout de son nez. Et avec elle son armada de nouveautés. Des graphismes évidemment plus poussés, un scénario encore plus profond, des personnages encore plus attachants et un gameplay plus étoffé. C'est à n'en pas douter le titre le plus attendu actuellement, toutes plateformes confondues.

"Spider-Man" : l'Homme-araignée prêt à voltiger

Outre le retour de Kratos, il est un autre personnage dont la venue fait déjà beaucoup parler : Spider-Man. Souvenez-vous, en 2018, Insomniac Games [studio de développement, ndlr] sortait l'une des plus belles exclusivités de ces dernières années, Marvel's Spider-Man, une fabuleuse aventure dans laquelle on incarne l'Homme-araignée. Bénéficiant d'une réalisation parfaitement maîtrisée dans une ville de New York plus vraie que nature, le titre a su conquérir la presse et les joueurs.

En 2020, lors du lancement de la PS5, la licence a connu un spin-off avec Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Une aventure plus courte qui met en avant un nouveau Spider-Man, plus jeune et plus fragile qui doit prouver qu'il est digne du costume. Le jeu, pourtant bon malgré quelques défauts, a partiellement séduit le public. Et pour cause, l'aventure est plus courte et moins impactante que celle avec Peter Parker. Une véritable suite de l'épisode sorti sur PS4 est donc fermement attendue par les fans de la première heure. En développement depuis 2019, ce nouvel opus de la franchise devrait s'orienter vers une aventure plus longue, plus intense, et avec des graphismes PlayStation 5 qui font déjà saliver.

Pour savoir si les deux titres seront présentés, rendez-vous ce jeudi 9 septembre dès 22 heures sur la chaîne YouTube de PlayStation.