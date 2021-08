Test de "Ghost of Tsushima : Director’s Cut" : une aventure grandiose qui honore la PS5

C'est l'une des nouvelles exclusivités fortes de Sony. Ghost of Tsushima, sortie en juillet 2020 sur PS4, revient sous le feu des projecteurs dans une version PlayStation 5 qui met en valeur tout son plein potentiel visuel. Dévoilé pour la première fois en 2018 lors de l'E3 (plus grand salon du jeu vidéo au monde), le titre de Sucker Punch - studio en charge du développement qui a notamment travaillé sur a licence Infamous - a séduit le public et la presse.

Un univers enchanteur, une direction artistique rayonnante et des personnages charismatiques. Le jeu a tout pour lui. Durant la période de confinement, l'aventure de Jin Sakai - un guerrier qui tente de repousser l'invasion mongole - s'est montrée rafraichissante et dépaysante. La verdure, les immenses champs de blé, ou bien encore les sublimes cerisiers si caractéristiques du Japon ont de quoi nous transporter dans cet univers de samouraïs parfaitement respecté.

Porté par un système de combat solide - malgré quelques moments de frustration - et d'un monde ouvert incroyablement riche, le titre a fait partie de nos coups de cœur vidéoludiques de l'année 2020. De retour sur la dernière console de Sony avec un contenu plus étoffé grâce à l'ajout d'un nouveau chapitre, cette version Director's Cut mérite-t-elle pour autant l'investissement ?

Une aventure qui honore la PS5

S'il est bien une chose qui caractérise le mieux les jeux exclusifs Sony, c'est le détail qui est apporté dans l'écriture du titre. The Last of Us, God of War, Marvel's Spider-Man, tous bénéficient d'un arc narratif particulièrement soigné. Ghost of Tsushima : Director's Cut ne déroge pas à cette règle. Dans cette mouture PS5, le joueur est embarqué dans une aventure bonus (disponible une fois l'acte 2 débloqué) - en plus de la principale déjà bien fournie - qui prend place sur la majestueuse l'île d'Iki.

Une extension dans laquelle notre aventurier Jin Sakai va devoir faire face à des souvenirs douloureux liés à son clan. L'histoire est évidemment, une fois de plus, prenante et bénéficie d'une écriture ciselée avec des dialogues finement rédigés et renforce encore plus ce sentiment d'immersion totale dans cette aventure. C'est bien simple, par moments, on se croirait être dans un film dont nous sommes l'acteur principal.

Une claque visuelle qui met tout le monde d'accord

L'un des autres fers de lance des jeux exclusifs Sony, c'est bien évidemment la réalisation. Et force est de constater que le nouveau-né de Sucker Punch n'a rien à envier à la concurrence. Ghost of Tsushima : Director’s Cut bénéficie d'un rendu visuel majestueux. Il faut dire que la direction y est pour beaucoup. Les décors sont gigantesques et ont tous leurs petites singularités. Des champs de blé à perte de vue, des montagnes grandioses, des lacs et autres sources d'eau chaude apaisantes auront de quoi nous scotcher devant notre écran de télévision. Le changement de couleur lorsque la pluie arrive, le soleil se lève, le brouillard apparaît fait toujours son petit effet.

Dans cette version PS5, le jeu tourne de façon constante en 4K 60 FPS sans grand souci. Pour celles et ceux qui avaient fait l'aventure sur une PS4 de 1ère génération, la différence est flagrante. Plus fluide, plus détaillé et bénéficiant de temps de chargement très amoindris, le jeu aura de quoi vous surprendre. Seules choses qui chagrine : le micro clipping et scintillement toujours légèrement présents. Des défauts inhérents à un jeu open world [monde ouvert, ndlr], qui plus est sorti initialement sur PS4.

Une version ultime qui promet une suite grandiose

Vous l'aurez probablement compris, cette Director's Cut de Ghost of Tsushima fait office de version ultime pour les joueurs et joueuses n'ayant pas mis leur main sur le jeu lors de sa sortie en 2020. Avec un contenu très riche (comptez une trentaine d'heures de jeu pour finir l'aventure), une réalisation mieux optimisée et un gameplay soigné (malgré quelques soucis de caméra qui restent frustrants) il serait une hérésie pour tous les possesseurs de PS5 de ne pas tenter l'aventure aux côtés de Jin Sakai dans ce Japon coloré. On a qu'une hâte : découvrir la suite !