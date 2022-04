Fun Radio Ibiza Experience 2022 : 3 choses à savoir sur l'événement

Afrojack, Bob Sinclar, Don Diablo, Kungs, Ofenbach, Purple Disco Machine et R3hab seront tous réunis ce vendredi pour une nouvelle édition de Fun Radio Ibiza Experience, la soirée de référence en matière d'électro. Les DJs résidents de Fun Radio, Alex Da Kosta, Matt, Mico C, Adrien Toma et Alex Wat auront également le bonheur de mixer pour lancer le show.

Un événement qui fédère

Fun Radio Ibiza Experience fête ses 6 ans. En effet, la première édition, qui avait accueilli, Axwell, Sebastian Ingrosso ou encore Martin Garrix, remonte déjà à 2016. Au total, près de 100 000 spectateurs ont assisté aux shows.

Deux nouveautés

Pour la première fois, un DJette et auditrice de Fun Radio va officiellement lancer la soirée : Mayla K. Elle a été choisie par Bruno et commencera son set à 17h00. Autre nouveauté, des NFT Fun Radio Ibiza Experience ont été mises en vente avec la possibilité d'être VIP, d'avoir accès aux prochaines éditions, de recevoir une œuvre digitale et de voir son nom inscrit lors de la diffusion télévisée sur W9. Toutes les informations sont sur https://www.atlanticusmusic.com/.

La saison à Ibiza démarre le lendemain

Toute l'équipe de production qui travaille sur l'événement s'occupe également de deux clubs de référence à Ibiza : l'Ushuaia et le Hi. Ainsi, juste après la fin de Fun Radio Ibiza Experience, un avion de nuit sera spécialement affrété pour arriver à temps sur l'île et lancer la saison. En effet, tout ouvrira le samedi 30 avril au soir, le lendemain de notre concert. Un de nos auditeurs a d'ailleurs gagné son voyage pour fêter l'opening d'Ibiza !

