Fun Radio Ibiza Experience : où et comment assister à l'after officiel de la soirée ?

C'est le concert électro à ne pas louper cette année. Fun Radio Ibiza Experience va s'installer le 29 avril pour une sixième édition qu'on image déjà comme étant étincelante. Durant 3 heures de show, les plus grands DJ de la planète se succèderont sur la prestigieuse scène parisienne afin d'offrir aux auditrices et auditeurs de notre antenne un concert inoubliable.

Et comme à chaque fin de concert, il sera possible de prolonger la fête lors d'un after. Celui-ci aura lieu au Bridge Club, sous le pont Alexandre III à Paris, club situé dans le 8e arrondissement. Le DJ R3hab sera présent lors de cette soirée très intime avec les équipes de Fun Radio. Nos DJ résidents seront également de la partie. La soirée est produite par FEVER.

Pour récupérer vos places, il vous suffit de cliquer sur le lien. Pour rappel, lors de cette nouvelle édition de Fun Radio Ibiza Experience seront présents : Kungs, Bob Sinclar, Don Diablo, R3hab, Purple Disco Machine, Ofenbach et Afrojack