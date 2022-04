Un nouveau morceau ébouriffant. Ofenbach, duo français qu'on ne présente plus tant leur carrière se porte à merveille, revient avec un titre particulièrement efficace. Baptisé 4U, celui-ci se veut festif et joyeux. On l'imagine déjà resonner en grande pompe dans la salle de l'Accor Arena pour la 6e édition de Fun Radio Ibiza Experience prévue le 29 avril.

"Ça va être le feu. Franchement, on a hâte. On est super excités. On sait qu'il y a une production de malade avec les gars de High Scream. Ça va être une soirée mémorable. On va y jouer notre nouveau single pour la première fois", a expliqué le duo au micro de Fun Radio.

4U à tous les atouts pour s'inscrire comme le morceau de ces prochains mois. "Il y a une vibe très chill, très summer avec ce titre [qui a été créé à Los Angeles, ndlr]. C'est hyper excitant de dévoiler une nouvelle chanson, surtout qu'on n'en sort pas beaucoup." Dessus, on y retrouve la voix de la chanteuse Alida, déjà entendue sur le morceau In Your Eyes de Robin Schulz. Si vous souhaitez aller applaudir Ofenbach, il vous suffit de récupérer les toutes dernières places pour le concert électro de l'année sur funradioibizaexperience.fr.