Tomorrowland, Fun Radio Ibiza Experience, EMF... Les 11 événements musicaux à ne pas manquer en 2023

2023, une année musicale bien remplie. Plus que jamais la musique prend une place importante dans la vie des Français. Et pour cause, le marché français de la musique enregistrée a affiché en 2021 une progression de 14,3% d'après les chiffres dévoilés par le Snep (Syndicat national de l’édition phonographique).

2023 espère donc faire mieux. Et quoi de mieux que de participer à des concerts ou des festivals afin de profiter pleinement de la musique et des ses artistes préférés. Fun Radio vous dévoile les événements musicaux à ne surtout pas louper cette année.

Entre Fun Radio Ibiza Experience, Tomorrowland Winter, Tomorrowland, Elektric Park Festival, I love Techno, Le Touquet Music Beach Festival, les concerts des Ofenbach ou bien encore de The Weeknd, 2023 s'annonce réjouissante pour les fans de musique.

1. Fun Radio Ibiza Experience

LE concert électro de l'année à ne surtout pas louper. Des artistes à la résonnance importante. Une scénographie impressionnante. Le tout dans l'une des plus belles salles de Paris : l'Accor Arena. Fun Radio Ibiza Experience revient le 28 avril à l'Accor Arena pour une septième édition particulièrement attendue. Ainsi, afin de faire vibrer nos auditrices et auditeurs, notre antenne a souhaité faire appel à deux immenses talents pour l'année 2023 : KSHMR et Steve Aoki. Des DJ emblématiques aux tubes imparables qui ne manqueront pas de secouer la salle parisienne et ses 15.000 personnes.

Pour récupérer vos places et assister à ce concert unique dans la capitale, rendez-vous sur funradioibizaexperience.fr.

2. Tomorrowland

Simplement le meilleur festival de musique électronique de la planète. Tomorrowland offre un spectacle d'une beauté sans nom. Entre feux d'artifice incroyables, effets pyrotechniques saisissants, jeu de lumières majestueux, le festival est un petit bijou de mise en scène soignée. Lors des sets, on reste subjugué par la beauté visuelle proposée. C'est bien simple, personne ne fait mieux aujourd'hui. On est électrisé, comme emporté dans un rêve qui dure trois jours et qu'on ne voudrait pas quitter.

La prochaine édition prendra place sur 2 week-ends contrairement à la précédente édition et se déroulera donc, dans la commune de Boom, du 21 au 23 juillet pour le premier week-end, et du 28 au 30 juillet pour le second week-end.

3. Tomorrowland Winter

Un événement en altitude unique. Tomorrowland Winter prépare sa prochaine édition qui fera son grand retour en mars 2023 (du 18 au 25). Toujours en direct de l'Alpe d'Huez, l'événement conviera certains des plus grands DJ de la planète afin de faire danser les fans de musique sous la neige. Il est à noter qu'un contrat de cinq éditions a été signé avec la station de ski française. Il y a donc de fortes chances pour que l'expérience soit renouvelée jusqu'en 2025. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site Internet de Tomorrowland.

4. I love Techno

Un festival emblématique. I love Techno revient à Montpellier du vendredi 7 avril au dimanche 9 avril avec Fun Radio. Le rendez-vous musical, créé en 1995, prendra place à l’Opéra Comédie, le 8 au Parc Expo et le 9 à la Halle Tropisme.



Et pour cette 10e édition française, de nombreux artistes viendront illuminer le lieu. On note ainsi la présence de Acid Arab, Deena Abdelwahed, Charlotte de Witte, Vitalic, Mind Against, Trym, Carlita, Syreeta, mais aussi DJ Tennis, Pablo Bozzi et Lisa More. Un joli moyen de célébrer le retour des beaux jours durant cette saison printanière.

5. EXIT Festival

Une nouvelle édition électrique. L'EXIT Festival se dévoile un peu plus à quelques mois de son grand retour en juillet prochain. L'événement musical réunit chaque année des milliers de festivaliers dans un endroit magique, la forteresse Petrovaradin. L'an passé, le festival avait accueilli plus de 200.000 visiteurs, un record historique. Alors forcément, pour 2023, il espère faire encore mieux avec son line-up séduisant récemment dévoilé.



On retrouvera notamment The Prodigy - après une longue pause musicale de plusieurs années - mais aussi Skrillex, Keinemusik, Viagra Boys, Vintage Culture, Indira Paganotto. Les performances de The Toasters, Cockney Rejects, Mortal Kombat, Zoe Kida et bien d'autres ont également été confirmées. Au total, 23 noms sont prêts à prendre leur place dans l'univers EXIT en venant sur quatre des scènes préférées du festival : Main Stage, mts Dance Arena, Visa Fusion et Explosive.

6. Untold Festival

Rendez-vous est pris. L'Untold Festival, l'un des festivals les plus connus en Europe, revient en 2023 et nous promet de belles choses. L'événement musical aura lieu du 3 au 6 août au cœur de la Transylvanie, en Roumanie avec certains des meilleurs DJ de la planète.



Avec sa scénographie parfaitement bien travaillée et ses milliers de visiteurs chaque année (360.000 participants en 2022), le festival, créé en 2016, espère bien soulever les foules l'été prochain. Il faut dire que le lieu est propice est à la magie.



Pour cette édition 2023, les organisateurs ont souhaité faire appel au DJ Armin van Buuren et au groupe Imagine Dragons, les premiers noms révélés. D'autres suivront dans les prochains jours. Pour réserver vos billets et ainsi aller faire la fête, rendez-vous sur le site Untold.com. Comptez 139 euros pour vos offrir un Pass de 4 jours.

7. EMF (Electrobeach Music Festival)

L'événement prendra place du vendredi 14 juillet au dimanche 16 juillet 2023, au Port Barcarès dans le sud de la France. L'an passé, le festival avait régalé les milliers de personnes venues en masse pour vibrer devant les DJ set des Nervo, d'Afrojack, d'Armin van Buuren et du duo belge Dimitri Vegas & Like Mike.

8. Le Touquet Music Beach Festival

Le Touquet Music Beach Festival prépare sa prochaine édition. Connu pour son ambiance électrique, le festival espère bien attirer encore plus de personnes les 25 et 26 août 2023 dans l’enceinte du parc équestre de la ville, un lieu dépaysant pour cet événement qui mise sur une programmation électro-pop particulièrement singulière.



L'été dernier, le festival a rassemblé pas moins de 30.000 fans de musique et a même accueilli le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site Internet de l'événement. Les premiers noms viennent d'être dévoilés. On retrouve ainsi Paul Kalkbrenner (présent le vendredi 25 août) et Martin Garrix (présent le samedi 26 août).



Les organisateurs promettent une édition "pleine d'amour et de partage". On a hâte de découvrir tout cela.

9. Ofenbach

C'est une grande étape que Dorian et Cesar vont franchir. En effet, le duo de DJs et producteurs français seront en concert le mardi 28 novembre 2023 au Zénith de Paris - La Villette. Cette salle mythique possède une capacité de 6 804 personnes. Les billets seront en vente dès ce vendredi 28 octobre à partir de 10 heures sur les différentes plateformes habituelles. "Un show d'exception & plein de surprises pour une date unique en Europe", promettent-ils.

10. The Weeknd

Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. The Weeknd sera de passage en France l'été 2023 dans le cadre de sa tournée internationale The After Hours Til Dawn Tour. Trois dates ont été dévoilées par le chanteur canadien (le 22 juillet 2023 à l'Allianz Riviera de Nice, le 29 juillet au Stade de France et le 1er août au Matmut Atlantique de Bordeaux).



Les places pour la date niçoise sont vendues entre 80 euros pour la catégorie 3, et 156 euros pour le Carré Or. En pelouse, il faudra débourser pas moins de 101 euros pour un placement debout.

11. Fun Radio Live à Serre-Chevalier

Un concert Fun Radio à ne surtout pas manquer. Rendez-vous le jeudi 2 février à Serre-Chevalier, de 18h à 21h, Place du Téléphérique pour vivre un événement unique avec Mosimann, Boris Way, Feder et notre DJ résident Mico C. Une soirée pleine de surprises totalement gratuite qui arrivera juste avant les vacances.