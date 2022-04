Il est décidément toujours plein d'entrain. Bob Sinclar, membre indiscutable de la famille Fun Radio, s'est hissé sur la scène de l'Accor Arena pour la 6e édition de Fun Radio Ibiza Experience. Une expérience que le DJ français avait plus ou moins connu lors de sa venue, en 2021, à Fun Radio Live Stream Experience, à l'exception près que la salle était vide à l'époque de son set.

C'est donc avec beaucoup de fougue que le pilier de la French Touch a souhaité communier avec les auditrices et auditeurs de Fun Radio. L'occasion pour l'artiste de 52 ans de jouer ses morceaux les plus populaires qui n'ont pas manqué de faire vibrer le public. Avec un mix particulièrement groovy, celui qui c'était confié dans notre podcast All Stars, a fait sensation en envoûtant la foule.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient voir ou revoir la prestation de Bob Sinclar, cliquez sur la vidéo et l'audio disponibles ci-dessus.