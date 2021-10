VIDÉO - Bob Sinclar : découvrez son nouveau titre "D.N.A"

Le vendredi, les artistes révèlent leur nouvelle production. Aujourd’hui, c’est le légendaire Bob Sinclar qui délivre DNA, un son électro particulièrement réussi qui succède à We Could Be Dancing. Sur ce titre, le DJ français s’est entouré de la chanteuse suédoise Kee, qui l’avait déjà accompagné en 2011 sur Rock The Boat. Pour la petite histoire, cette artiste nordique est mariée à Sebastien Ingrosso de la Swedish House Mafia depuis 2011.

Le morceau est accompagné d’un clip vidéo dans lequel Bob Sinclar met en avant sa ville, Paris. On le voit seul déambuler dans les rues de la capitale en smoking. "J'ai rarement fait un clip aussi beau. On l’a tourné pendant le confinement, quand Paris était vide. La réalisation de Jonathan Kluger "est sublime". C'est un peu comme une publicité de parfum", a-t-il déclaré chez Cartman sur Fun Radio lundi 4 octobre.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !

Lire la suite