Fun Radio Ibiza Experience, son nouvel album "Club Azur"... Kungs se confie sur Fun Radio

Le roi de la bamboche n'a pas fini de vous faire danser. Kungs revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau titre. Baptisé Clap Your Hands, celui-ci s'inscrit dans la droite lignée de ses récents morceaux Never Going Home et Lipstick. Dansante et solaire, sa nouvelle chanson est une ode à la fête aux influences italo-disco qui régalera les auditeurs et auditrices de Fun Radio le 29 avril à l'Accor Arena lors de la sixième édition de Fun Radio Ibiza Experience.

Un nouveau morceau qu'on retrouvera sur son prochain album, Club Azur, dont la sortie est prévue pour le 18 mars. "J'ai officiellement annoncé la sortie de mon album aujourd'hui, même si ça fait quelques jours que les gens qui me suivent sont au courant parce que je suis vraiment le pire en marketing", a ironisé le DJ de 25 ans avant d'évoquer plus loin sa participation à notre show électro à l'Accor Arena dans quelques mois. "J'avais fais Fun Radio Live Stream Experience dans un Bercy vide. Donc là, d'avoir du public c'est génial."

Sa musique distinguée parvient à faire danser les foules depuis maintenant cinq ans avec l'arrivée de son tube This Girl, morceau phare de l'année 2016 certifié 14 fois disque de diamant. Ses titres s'exportent désormais dans le monde entier. "J'ai eu quelques festival l'été dernier, dont un en Pologne et j'ai joué mes titres. Tout le monde connaissait Never Going Home par cœur. Et j'ai halluciné. (...) Pour mon album, j'ai imaginé le retour à la vie normale parce que je l'ai fait en plein de confinement pendant qu'on ne pouvait plus sortir en boîtes", a-t-il expliqué au micro du Studio Fun Radio, notre émission de 16h à 19h.

Plusieurs collaborations sont attendues dans ce nouveau disque et l'une d'entre elles a rendu heureux le DJ français. "La collaboration dont je suis le plus fier, c'est celle avec Boys Noize. J'ai eu la chance de bosser avec lui à Berlin et c'est un tueur. C'est mon DJ préféré. De pouvoir travailler avec un mec comme ça, c'est juste génial." Si vous souhaitez aller applaudir Kungs sur la scène de l'Accor Arena le 29 avril avec Fun Radio, rendez-vous sur funradioibizaexperience.fr pour récupérer vos places.