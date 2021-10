Kungs : le DJ annonce le deuxième album de sa carrière

Cinq ans après le premier album de sa carrière, Layers, Kungs va dévoiler un deuxième opus en janvier 2022. Le DJ français l'a officialisé annoncé chez nos confrères de Fun Radio Belgique. "J'étais à Berlin pendant 15 jours là pour le terminer", a-t-il précisé. En revanche, le nom, la tracklist et une date précise de sortie n'ont pas encore été communiqués. Sur les réseaux sociaux, il s'est amusé du temps pris pour finaliser cet album : "Six ans pour faire un album le con !!!".

Depuis 2016 et la sortie de This Girl, qui a marqué la dernière décennie en matière d'électro, Kungs enchaîne les tubes et s'est imposé comme un des artistes les plus talentueux de sa génération. Originaire de Toulon, et âgé de seulement 24 ans, il a également signé un des tubes de cet été 2021 avec Never Going Home.

Outre son album, Kungs sera également à l'affiche de Tomorrowland Winter du 19 au 26 mars 2022 à l'Alpe d'Huez. En attendant, nous vous invitons à vous brancher non-stop sur Fun Radio pour écouter une de ses dernières productions, Regarde Moi.

