Fun Radio s'associe à Nafstars pour le lancement d'une série de cartes à collectionner

Vos artistes préférés à portée de main. Fun Radio s'associe à l'entreprise Naftstars afin de lancer plusieurs collections (3 au total) de cartes NFT. Le but ? Collectionner, à la manière d'autre fois comme les cartes Panini, ses chanteurs, DJ et autres grandes personnalités. Grâce à un système de sécurité ingénieux, vos cartes sont stockées et considérées comme des éléments numériques uniques, certifiés, authentiques et numérotées sur la blockchain.

Vous aurez ainsi la possibilité de les échanger dans des jeux en ligne afin de les faire gagner en valeur. Ces cartes uniques ont aussi une valeur spéculative sur le marché et peuvent être achetées en Nafstars, permettant de collectionner des cartes d’artistes (Eva Queen, Passi, Keen’V), ou de radios (comme Fun Radio) en les achetant pour 1,99 € pièce. Ces dernières serviront dans quelques semaines à construire son label de musique sur la plateforme Nafstars.

Fun Radio propose sa propre série de 8 cartes. Afin de les obtenir, rendez-vous sur le site Internet de Nafstars.