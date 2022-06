PlayStation Plus : date, prix... Ce qu'il faut savoir sur les nouveaux abonnements

PlayStation marche sur les plates-bandes de Xbox. Après le succès de son offre d'abonnement, le Xbox Box Game Pass, le constructeur japonais espère faire tout aussi bien que son concurrent avec une nouvelle offre de son PlayStation Plus. Le but ? Offrir une expérience plus impactante grâce à un catalogue de jeux très fourni.

Plusieurs gros titres de chez Sony sont à y retrouver. De nombreux studios ne manqueront pas de satisfaire les joueuses et joueurs du monde entier dont les développeurs PlayStation Studios tels qu'Insomniac Games (Spider-Man), Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) et Sucker Punch (Ghost of Tsushima), mais aussi des partenaires tiers tels que Rockstar Games (GTA, Red Dead Redemption), Square Enix (Final Fantasy), WB Games et bien d'autres.

Au total, plus d'une centaine de jeux sont disponibles dans le catalogue PlayStation Plus, qui se renouvellera au fil du temps. Quelles sont les offres d'abonnement proposées ?

3 offres d'abonnement proposées

PlayStation propose trois options d'abonnement. Une formule Plus Essential, donnant accès à plusieurs avantages, parmi lesquels : des jeux téléchargeables chaque mois, des réductions exclusives, le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu, l'accès au multijoueur en ligne. Celle-ci est proposée au prix de 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an.

Juste derrière, on retrouve une formule Plus Extra, donnant accès à tous les avantages du Plus Essential, mais proposant également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits de notre catalogue PlayStation Studios et des partenaires tiers de la marque japonaise. Il est à noter que les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne. Celle-ci est proposée au prix de 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an.

Enfin, on note une formule Plus Premium, donnant également accès à tous les avantages du Plus Essential, mais aussi Plus Extra. Les joueuses et joueurs peuvent bénéficier des versions d’essai à durée limitée de certains jeux, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter. Un accès à environ 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud, un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP, et l’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium. Les joueurs peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC. Celle-ci est proposée au prix de 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an.

À vous donc de trouver l'offre qui vous convient le mieux.