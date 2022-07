ZEvent : date, participants... Ce qu'il faut savoir sur l'édition 2022

Une nouvelle édition attendue de pied ferme. Depuis sa création en 2016, le ZEvent ne cesse de faire parler de lui. L'événement caritatif créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary (respectivement connus sous les pseudonymes ZeratoR et Dach) enchaîne les records. En 2019, les streamers présents avaient réussi à effectuer un record du monde en soulevant pas moins de 3,5 millions d'euros pour "l’Institut Pasteur".

Depuis, les éditions suivantes ont fait encore mieux (10 millions récoltés en 2021 pour l'association "Action contre la faim"). Peu à peu, le ZEvent s'est inscrit comme un événement gaming incontournable rassemblant certains des meilleurs streamers YouTube ou Twitch. Gotaga, Inoxtag, Michou, Lebouseuh, Squeezie. Une véritable guilde des personnalités gaming les plus connues de France.

Fort de ses nombreux succès, le ZEvent revient en cette fin d'année 2022. Il prendra place du 9 au 11 septembre dans la ville de Montpellier. On retrouvera notamment Skyrroz, Lebouseuh, Doigby, Bob Lennon, Avamind, DamDamlive et bien d'autres. Toutes et tous feront de leur mieux lors de marathon pour récolter un maximum de fonds pour la fondation GoodPlanet. Il est à noter que plusieurs artistes viendront se produire sur la scène du Zénith de Montpellier également la veille de l'événement. Bigflo et Oli, Soprano, Littlebigwhale & PV Nova, French Fuse ou encore Berywam seront de la partie. Leur performance sera à suivre sur la chaîneTwitch du ZEvent.

Des absents qui font débat

Nombreux sont les internautes à avoir exprimé leur mécontentement par rapport à la liste des personnalités présentes. Squeezie, Michou, Kameto, Gotaga, Le joueur du grenier, et tant d'autres manquent à l'appel. Pourtant invités, ils ne viendront pas. Et pour cause, un problème de planning est survenu. Habituellement, le ZEvent intervient entre octobre et novembre. Cette année, il prendra place en septembre et les youtubeurs conviés ont déjà des engagements professionnels qui les empêchent d'être présents.

"J'ai aucun problème avec l'événement. Mais il n'y a plus la même sensation qu'au début. Ça fait 4-5 ans que j'y vais et je n'ai plus le même feeling. Je ne me sens pas d'y aller et ça tombe en même temps qu'un big truc", a souligné Kameto de son côté dans une vidéo publiée sur YouTube.