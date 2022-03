Hardwell est un mastodonte de la musique électro : numéro 1 du Top 100 DJs Mag en 2013 et 2014, un passage à Fun Radio Ibiza Experience en 2017 et plusieurs tubes comme Call Me a Spaceman, Arcadia ou encore Follow Me avec Jason Derulo. Mais à l'automne 2018, après avoir parcouru les plus grands festivals du monde, Hardwell avait annoncé son retrait de la scène musicale. Ce dimanche 27 mars, il a fait son grand retour en clôturant l'Ultra à Miami.

Devant une foule de 150.000 personnes et en faisant exploser le compteur d'internautes connectés au livestream, Hardwell a marqué les esprits en présentant une nouvelle direction artistique, se rapprochant de la techno et de la Future Rave de David Guetta et Morten. Robbert van de Corput, c'est son vrai prénom, en a profité pour annoncer la sortie d'un album, Rebels Never Die, ainsi qu'une tournée mondiale de 24 dates.

Si aucun passage en France n'a été annoncé pour le moment, Hardwell sera à Tomorrowland avec Fun Radio les 15 et 29 juillet 2022, ainsi que le 14 août à l'Ushuaïa Ibiza et le 3 décembre au Ziggo Dome d'Amsterdam.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !