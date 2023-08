"Harry Potter" : que vaut l'exposition à Paris ?

Vous êtes fans du sorcier à la cicatrice ? Afin de célébrer les 25 ans de la saga littéraire de J. K. Rowling, Warner Bros et Imagine Exhibition ont décidé d'offrir une expérience inédite et immersive sur Harry Potter et son univers magique. Située à Paris, Porte de Versailles, cette immense exposition dévoile de nombreux secrets autour des films.

C'est bien simple, une fois sur place, vous pourrez découvrir de jolies pépites telles que des vêtements portés par les actrices et acteurs, des objets présents dans les longs-métrages, des décors qui rappellent certains lieux incontournables de l'univers. L'exposition est assez grande puisqu'elle s'étale sur près de 4000 mètres carrés et permet de mettre en valeur de nombreux lieux issus de la saga.

Le fameux escalier sous lequel Harry dort dans sa chambre exiguë, la salle commune avec les bougies en lévitation, le bureau rosé de Dolores Ombrage, la Forêt interdite et son obscurité intense, mais aussi bien d'autres lieux. Tout est fait pour vous plonger avec magie dans l'univers du sorcier.

Une exposition qui plaira aux enfants

Si l'exposition brille de par ses objets et autres décors, cette dernière permet aussi de divertir enfants et grands au travers de différents jeux proposés un peu partout lors de votre avancée dans le salon. Avec votre bracelet, remis à l'entrée, il vous est possible de choisir votre Patronus ainsi que votre maison (Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard). Vous pouvez ainsi fabriquer des potions magiques et jeter des sorts dans les endroits dédiés. Tout cela est mis en fonction grâce à plusieurs écrans tactiles. Un joli moyen de divertir les plus petits.

Une fois votre visite terminée, une boutique vous attendra dès la sortie. Dans celle-ci, vous y retrouvez tout plein de belles choses tirés de l'univers Harry Potter. Baguettes, robes de sorcier, tasses et autres friandises peuvent être achetés (prévoyez un budget, car oui, ce n'est pas donné).

"Nous sommes ravis de voir l’incroyable engouement des visiteurs pour cette exposition. Pour y répondre, nous annonçons officiellement sa prolongation afin de permettre au plus grand nombre de découvrir cette expérience magique à Paris", a déclaré Tom Zaller, président-directeur général d’Imagine Exhibitions.