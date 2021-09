Déception. Après une première annulation en 2020, l'Amsterdam Music Festival 2021 n'aura pas non plus lieu à la Johan Cruyff Arena. La situation sanitaire en est bien entendu la raison évidente. "Suite aux mesures que vient de confirmer le gouvernement néerlandais, nous devons malheureusement annuler l'AMF 2021. Même si nous étions prêts à organiser un événement sûr pour soutenir l'industrie de l'événementiel, nous ne sommes pas en mesurer de répondre aux nouvelles mesures. L'AMF sera de retour l'année prochaine et devrait à nouveau honorer l'emblématique Johan Cruyff ArenA le 22 octobre 2022", a écrit la direction de l'événement sur les réseaux sociaux.

Techniquement, tous les billets pour l'édition 2021 resteront valables pour l'année prochaine. David Guetta, Tiësto, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Topic, Brennan Heart et un B2B entre Afrojack et Nicky Romero étaient au programme. Pour compenser cette triste nouvelle, l'AMF promet de mettre en place un livestream d'ici un mois. L'année dernière, un tel dispositif avait déjà vu le jour avec, au total, 7 millions d'internautes connectés. À cette occasion, le nouveau numéro 1 du Top 100 DJ Mag sera révélé.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !