"FIFA" : pourquoi le célèbre jeu vidéo change de nom et devient "EA Sports FC" ?

Le divorce est consommé. Le jeu vidéo FIFA tel qu'il existait chaque année avec EA Sports n'est plus. C'est par le biais d'un communiqué de presse que l'entreprise américaine Electronic Arts a annoncé, mardi 10 mai, la nouvelle.

"Aujourd'hui, Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) a annoncé que ses jeux de football de renommée mondiale passeront sous une nouvelle marque EA SPORTS FC™ en 2023. Cette décision permettra à EA d’offrir la plus grande expérience sportive interactive au monde pour sa communauté grandissante, toujours en collaboration avec plus de 300 partenaires à travers le monde du football", explique l'éditeur américain.

Un changement qui intervient après 30 ans de collaboration entre le géant du jeu vidéo et la fédération internationale de football. Une séparation qui semblait inéluctable tant la tension entre les deux était palpable ces derniers mois. En cause ? Un désaccord sur la renégociation des droits de la licence FIFA pouvant être utilisés par l'éditeur de jeux vidéo EA. Malgré des mois de dialogue, aucun accord n'a été trouvé. Le montant fixé pour l'utilisation du nom de la licence s'élevait à 85 millions d'euros par an. Un montant que souhaitait doubler la fédération internationale de football qui leur aurait permis d'obtenir un milliard de dollars tous les quatre ans de la part d'EA.

Selon les informations du New York Times, le contrat qui lie les deux marques prendrait fin en 2023 après la Coupe du monde féminine de football. FIFA 23 sera donc le dernier opus avant ce changement de nom définitif en septembre 2023.

La guerre est-elle déclarée entre EA Sports et la FIFA ?

EA Sports conserve malgré tout d'autres droits qui leur permettraient de continuer à exister tout aussi fortement et ainsi conserver son public. De nombreux championnats officiels et marques restent chez l'éditeur américain comme La Liga, la Premier League, la Bundesliga, l'UEFA ou bien encore Nike. Contrairement à eFootball, la simulation de foot d'EA Sports peut toujours conserver l'utilisation des noms de joueurs, des maillots officiels et surtout de la modélisation des sportifs.

De façon globale, l'expérience vidéoludique ne changera pas pour les joueuses et joueurs qui s'étaient habitués au nom FIFA. Celui-ci sera modifié, mais n'aura pas d'impact sur le contenu du jeu. EA Sports, se sentant plus libre que jamais, espère même offrir un jeu de foot encore plus poussé.

De son côté, la FIFA compte bien vendre les droits d'exploitation à un autre éditeur afin de concurrencer EA Sports désormais rival après 30 ans d'entente. "Je peux vous assurer que le seul jeu authentique et réel portant le nom de la FIFA sera le meilleur jeu disponible pour les joueurs et les amateurs de football. Le nom FIFA est le seul titre global et original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 et FIFA 26, et ainsi de suite - la constante est le nom FIFA et il restera pour toujours et restera le meilleur", a réagi avec virulence Gianni Infantino, le président de la FIFA. Pour rappel, le jeu FIFA reste le bien culturel le plus plébiscité en France.