Test de "Horizon Forbidden West" : une aventure magistrale qui illumine la PS5

Après un premier épisode unanimement salué par la presse et le public, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, Guerrilla Games [studio de développement en charge de la création du jeu, ndlr] compte bien proposer aux joueurs et joueuses du monde entier une aventure encore plus grandiose que celle vécue dans le premier épisode aux côtés de la téméraire Aloy. On vous prévient. Horizon Forbidden West, qui sort ce vendredi 18 février sur PS5 et PS4, va vous surprendre, vous scotcher, vous mettre une claque.

Avec son univers toujours aussi enchanteur et ses graphismes d'une beauté phénoménale, le jeu exclusif à la plateforme de Sony s'inscrit comme l'une des plus belles expériences vidéoludiques de ces dernières années. Narration, écriture des personnages, profondeur du gameplay... tous les ingrédients y sont réunis pour faire vibrer votre cœur de gamer devant votre écran.

La formule proposée dans le premier épisode, Horizon Zero Dawn était déjà une réussite. Celle intégrée dans cette suite atteint un niveau de quasi perfection rarement vue. Après avoir parcouru longuement la version PlayStation 5 et terminé la trame principale, la rédaction de Fun Radio vous explique pourquoi ce jeu vidéo est la meilleure aventure depuis The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

"La paix n'est qu'une exception"

Notre aventurière à la crinière rousse est de retour sur la nouvelle console de Sony. Toujours aussi courageuse, attachante et altruiste, Aloy va se retrouver confrontée une nouvelle fois face à Hades qu'on pensait pourtant disparu depuis la fin du premier opus. Contamination des terres agricoles, infection des machines, l'humanité est en danger. Notre héroïne va parcourir des terres lointaines, celles de l'Ouest prohibé, pour tenter de sauver la planète. Faire régner la paix va s'avérer compliqué dans ce chaos dans lequel machines et tribus coexistent. Comme dans la première aventure, le scénario prend une place prépondérante dans le jeu. Il gagne même en puissance dans ce nouvel épisode.

Plus profond, plus impactant et plus touchant, vous allez vivre des sensations manette en main d'une extrême puissance. Les scènes de dialogues sont très hollywoodiennes et rappelleront par moments celles d'un certain The Last of Us. Si vous souhaitez vous immerger plus profondément dans le scénario, il vous est possible de questionner plus longuement votre interlocuteur au travers de choix multiples. Comme dans le premier volet, ce n'est pas une obligation, mais si vous souhaitez en apprendre plus sur vos interlocuteurs c'est très intéressant (encore mieux qu'un guide officiel).

Si Horizon Forbidden West brille avec sa mise en scène grandiloquente c'est aussi et surtout grâce à sa réalisation très soignée. On vous prévient de suite, cet épisode sur PlayStation 5 est d'une beauté A-BY-SALLE. Sans doute le plus beau jeu sorti sur console actuellement. Les personnages ont bénéficié d'un soin très particulier. Le grain de peau, les yeux qui brillent, les cheveux qui bougent au gré du vent... C'est tout bonnement impressionnant.

Et que dire des environnements que vous allez parcourir. Un peu comme dans God of War sur PlayStation 4, on se sent tout petit dans des décors parfois gigantesques. Les textures ont gagné en finesse et les panoramas en profondeur. Les effets de lumières sont merveilleusement bien retranscrits. On peut parfois, sans s'en rendre compte, passer quelques minutes à savourer la beauté des décors. Horizon Forbidden West est une ode à l'évasion. Vous allez voyager dans des décors très surprenants, aussi variés que le gameplay proposé.

"Horizon Breath of the Wild"

Si l'aspect technique du jeu de Guerrilla Games fait des merveilles, il faut bien avouer que le gameplay en fait tout autant. Comme dans le premier épisode, notre héroïne est équipée d'une ribambelle d'armes. Arc, bâton de combat, grappin et paravoile... Vous allez pouvoir profiter d'un système de gameplay très large. Un peu à la manière de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Aloy pourra explorer l'univers comme bon lui semble. Escalader des montagnes, visiter des ruines, chasser dans des zones spécifiques, aider des PNJ dans des quêtes annexes... Le jeu est particulièrement généreux. Les différents adversaires rencontrés sont aussi variés qu'impressionnants. Du plus simple combattant avec un arc, en passant par un serpent mécanique, jusqu'au mammouth robotique gigantesque, votre périple sera gorgé d'ennemis redoutables.



Côté prise en main, lors des combats, il vous sera possible d'assener des coups sur vos ennemis. Un arbre de compétences (action RPG oblige) est d'ailleurs mis à votre disposition afin d'acquérir de nouveaux enchaînements qui pourront faire de gros dégâts aux adversaires. Les animations d'Aloy sont d'un réalisme à couper le souffle et témoignent du travail très méticuleux fait par les développeurs. Le monde d'Horizon Forbidden West est sans cesse en mouvement. C'est très organique et vivant. On ne s'ennuie pas une seule seconde.

La meilleure aventure PlayStation 5

Guerrilla Games réussit le tour de force d'aller plus loin avec cette suite des aventures d'Aloy. Alors soyons tout de même honnêtes, Horizon Forbidden West n'est pas sans défauts. Quelques micros soucis peuvent intervenir dans votre périple. Des soucis de caméra peuvent apparaître lorsqu'on combat est très intense, les phases d'escalade sont parfois assez bancales, et les sauts d'Aloy sont par moments très variables.



Mais ne boudons tout de même pas notre plaisir. Terriblement beau, varié dans son gameplay et très généreux (comptez une large vingtaine d'heures de jeu pour terminer la quête la principale et plus du double pour terminer les missions annexes), Forbidden West est bel et bien la pépite annoncée par Sony. Une pépite qui ne présage que du bon pour les années à venir du côté de PlayStation, toujours enclin à nous offrir des jeux palpitants. On frétille d'impatience de découvrir leurs nouvelles productions sur PS5.