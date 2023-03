INVITÉ FUN RADIO - Calvin Harris : "Non, il n'y a rien de prévu avec Rihanna pour le moment"

Plus qu'un DJ, une icône de la musique. Calvin Harris fait partie de ce cercle très fermé des artistes électro à la résonance internationale. Le musicien, producteur et chanteur britannique collectionne les tubes. Rihanna, Dua Lipa, Justin Timberlake, Ellie Goulding. Les plus grands artistes de la planète ont déjà pu poser leur voix sur certaines de ses mélodies.

Bien décidé à satisfaire son public, le DJ de 39 ans vient de dévoiler, il y a quelques de jours de cela, sa nouvelle pépite Miracle sur laquelle on retrouve son amie de toujours Ellie Goulding. "Ellie Goulding a cette voix unique. On a travaillé ensemble plusieurs fois avant (3 au total). Sa voix, c’est exactement ce que je recherche quand je fais un nouveau son", a expliqué la star au micro de Fun Radio.

Interrogé sur d'éventuelles autres collaborations avec certains artistes qu'il connaît bien, Calvin Harris s'est montré très lucide sur ses envies. "Je n’ai jamais prévu de travailler avec qui que ce soit. Je pense que ça arrive juste au bon moment pour nous deux. Bien sûr, j’aime travailler avec Dua Lipa, elle est incroyable et sa voix aussi. Mais qui sait, peut-être qu'on collaborera une 3e fois ?



Non, il n'y a rien de prévu avec Rihanna pour le moment Calvin Harris

Plus loin, celui qui avait été en couple avec la chanteuse Taylor Swift pendant plus d'un an, a confié, malgré le retour musical très remarqué de Rihanna, ne rien avoir de prévu avec elle. "Non, il n'y a rien de prévu avec elle pour le moment." Une déception il faut bien l'avouer quand on sait à quel point l'alchimie entre les deux fonctionne à merveille.