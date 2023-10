INVITÉ FUN RADIO - Martin Solveig : "On m'a déjà contacté pour être coach dans 'The Voice'"

12 ans qu'il n'avait pas sorti d'album. Martin Solveig revient avec un nouveau projet musical, intitulé Back To Life, particulièrement attendu qu'il a pris soin de peaufiner avec du temps. Le célèbre DJ, connu pour ses tubes imparables comme Hello, Intoxicated, ou bien encore All Stars, dévoile un album de 10 titres tous plus réussis les uns que les autres.

Invité de la matinale de Fun Radio, l'artiste de 47 ans s'est livré à un jeu avec les animateurs de notre station : juger des voix issues d'intelligence artificielle intervenants sur ses titres. Angèle, Lady Gaga, Freddie Mercury... Avec son oreille d'expert, Martin Solveig a ainsi pu dire ce qu'il pensait de cela, expliquant par la suite qu'il avait déjà été approché par l'émission The Voice afin d'intégrer le jury.

"On m'a déjà contacté pour être coach dans The Voice, mais j'ai dit non. C'était il y a assez longtemps. Ce n'est pas pour une question d'argent que j'ai refusé, en plus c'est extrêmement bien payé ces trucs-là et tout le monde le sais. Mais il y a des gens formidables qui le font. J'ai kiffé Mika", a déclaré le DJ avant de dire plus loin qu'il n'était "pas fermé" à une nouvelle proposition.