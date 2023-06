INVITÉ FUN RADIO - David Guetta évoque son prochain album : "J'ai vraiment des très gros titres avec des gros artistes"

Il fait incontestablement partie des artistes les plus populaires de la planète. Ses tubes font danser le public depuis tant et tant d'années et malgré les décennies qui passent, il parvient à rester dans l'ère du temps. Plus qu'un artiste, c'est un véritable monument de l'industrie musicale. David Guetta, le DJ français aux tubes imparables, se confie exceptionnellement dans Le Studio Fun Radio. Ses récents titres Baby Don’t Hurt Me et I'm Good (Blue) ont réussi à la propulser de façon vertigineuse sur les plateformes d'écoute. Des morceaux d'une puissance folle qui ont permis au producteur, qui réside cet été à l'Ushuaïa Ibiza, d'atteindre des chiffres impressionnants. Près de 1 milliard d'écoute sur Spotify avec son tube qu'il partage avec Bebe Rexha. "Je crois, même si c'est encore tôt pour le dire, que I'm Good (Blue) va être le plus gros titre de toute ma carrière. Ce qui est quand même dingue", souligne l'artiste de 55 ans.

Bien décidé à créer de nouveau l'exploit, David Guetta revient avec le titre Baby Don't Hurt Me, écrit avec le chanteur Ed Sheeran, rencontré de façon improbable à Ibiza. "J'étais en train de jouer à l'Ushuaïa Ibiza, et là il y a Ed Sheeran qui était à mon avis un peu allumé et qui avait bien picolé avant. Je le vois arriver en courant et il me saute dessus sur scène et il commence à danser et sauter dans tous les sens. Et j'étais vachement flatté. Après, on a discuté. Je lui dis que j'aimerais tellement travailler avec lui et il m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème. On a fait plein de titre ensemble (...) Ed Sheeran, c'est un génie."

Un album est-il prévu ?

Va-t-il sortir ou non cet album si attendu ? C'est la question que son public se pose depuis plusieurs années. Malgré une productivité sans faille, l'arrivée d'un disque se fait désirer puisque son dernier album studio, baptisé 7, remonte à 2018. Annoncé il y a plusieurs mois, ce nouvel album pourrait ne jamais voir le jour. "J'en suis à me poser la question si vraiment je vais faire l'album ou pas et comment je vais le faire. Je viens de passer deux mois à Los Angeles ou j'ai écrit des titres tous les jours. J'ai beaucoup de matière et j'ai vraiment des très gros titres et avec des gros artistes aussi. Le marché a tellement changé aujourd'hui. J'ai une crainte. J'ai des morceaux tellement forts et j'ai peur qu'ils vieillissent vu le mode de consommation très rapide (...) Aujourd'hui, je suis dans un système où je fais des morceaux, je les sors et puis c'est aux gens de savoir si c'est un succès ou pas."

Pour rappel, David Guetta sera présent au Festival Garorock, le samedi 1er juillet 2023, avec Fun Radio.