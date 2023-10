INVITÉS FUN RADIO - Ofenbach à propos de "Overdrive" : "On voulait proposer quelque chose de nouveau"

Vous connaissez forcément leurs titres, tous découverts sur Fun Radio. Dorian et César composent l'un des groupes électro les plus populaires de ces dernières années. Les deux amis parisiens collectionnent les tubes et ont souhaité, après une carrière de (déjà) 5 ans, offrir un projet musical complet à leurs fans. Baptisé très sobrement I, le disque, sorti le 2 septembre 2022, connaît un joli succès. On y retrouve dessus de belles pépites comme Body Talk, Hurricane et 4U.

Le succès du duo est tel qu'aujourd'hui, il a fait son entrée dans le prestigieux classement du Top 100 DJ's Mag à la 80e place. "On est très content d'avoir fait notre entrée dans le classement." Dorian et César, un duo presque fraternel qui s'est rencontré au collège et qui depuis ne sépare plus.



Toujours dans l'optique de faire mieux, les deux amis viennent de dévoiler ce vendredi 6 octobre une nouvelle pépite baptisée Overdrive, qui n'est autre qu'une version revisitée du titre Cambodia de Kim Wilde. "Dorian est très fan de Cambodia et il me faisait écouter la chanson en me disant qu'il faudrait qu'on la reprenne un jour. Moi, j'étais plutôt chaud, mais je voulais qu'on en fasse autre chose. (...) On est parti sur un tout autre concept avec la chanteuse Norma Jean Martine, entendue sur le titre Head Shoulders Knees & Toes. On voulait proposer quelque chose de nouveau", explique le duo au micro de Fun Radio.

Il est à noter que les Ofenbach seront en concert au Zénith de Paris - La Villette le 28 octobre 2023.