Jamel Debbouze à propos du film "Le nouveau jouet" : "J'ai demandé l'autorisation à Pierre Richard"

"C'est la première fois que je vis ça en radio de ma vie." C'est l'humoriste le plus connu en France et qui a permis à de nombreux talents d'exploser grâce à son festival devenu culte, Le Marrakech du rire. Jamel Debbouze est l'invité exceptionnel de Cartman sur Fun Radio ce vendredi 14 octobre. Alors forcément, l'accueil est triomphal pour celui qui vient nous présenter son nouveau projet cinématographique, Le nouveau jouet, un film familial dans lequel il tient le rôle principal aux côtés de Daniel Auteuil.

Ce long-métrage, réalisé par James Huth, est "une nouvelle proposition" du film original Le Jouet de Francis Weber sorti il y a 46 ans avec l'incontournable Pierre Richard dont Jamel est allé à la rencontre. "Je lui ai demandé son autorisation avant de toucher à cette partition. (...) C'était très touchant quand je suis parti le voir. On sent qu'il est très nostalgique de ce film. C'est son film préféré. Je pense que ça a dû l'agacer au début qu'on parte dessus et il nous a dit qu'il avait peur. Je ne lui ai pas encore montré le film, mais je te jure qu'on a été le plus respectueux possible et on a essayé d'être le plus drôle et le plus touchant", a expliqué le comédien au micro de Fun Radio.

Au casting, on retrouve également la comédienne Alice Belaïdi, découverte sur Canal + dans la série WorkinGirls. Le nouveau jouet est à découvrir dans les salles obscures le 19 octobre.