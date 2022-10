VIDÉO - Rihanna : la chanteuse a-t-elle dévoilé un titre issu de son prochain album ?

Rihanna s'amuse t-elle de son public ? La chanteuse de 34 ans, devenue mère cette année, a laissé filtrer quelques indices sur son prochain album, éperdument attendu par ses fans. Dans une vidéo très courte postée sur son compte Instagram, on aperçoit l'artiste se pavaner en sweat-shirt, faisant ainsi la promotion de sa marque Fenty Beauty by Rihanna. Et stupeur, on entend en fond sonore un morceau inédit de la star. Celui-ci sonne très dance et bien loin de ce que l'artiste avait jusqu'ici proposé. Une manière de teaser son prochain album ?

C'est en tout cas ce que voient ses fans qui n'ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux. De nombreux commentaires ont fleuri sous la vidéo, et notamment un en particulier : celui des Major Lazer qui ont laissé quelques émojis en forme de flammes. Invité dans notre émission Le Studio Fun Radio il y a peu, le groupe nous avait confié ne rien pouvoir dire sur leur participation ou non au projet de la chanteuse barbadienne.

Pour l'heure, aucune information officielle n'a filtré sur le prochain album de Rihanna. On espère que sa participation au Super Bowl 2023 saura nous en apprendre plus.