De passage à Paris pour la Fashion Week, Ava Max en a profité pour venir saluer Fun Radio. Vous avez forcément dû entendre les nombreux titres de la chanteuse américaine qui passent en boucle partout. Sweet but Psycho, Kings & Queens, ou bien encore The Motto, la jeune femme collectionne les tubes.

Son prochain album, Diamonds and Dancefloors, qui sortira en octobre, est donc attendu de pied ferme par ses fans. "Ce disque parlera de peine de cœur et de choses personnelles. Je n'avais pas envie de proposer un disque trop sombre non plus. L'album parle aussi du fait de remonter la pente, de revenir encore plus forte", a confié la chanteuse au micro de Fun Radio.

Ce nouveau projet musical embarquera avec lui 14 titres, tous très personnels. On espère y trouver quelques collaborations comme c'était le cas sur son précédent disque. Interrogée sur les artistes avec qui elle souhaiterait collaborer, Ava Max s'est montrée très enthousiaste sur certains noms. "J'aimerais beaucoup faire un son avec Elton John, Ed Sheeran, Post Malone ou bien Beyoncé. C'est d'ailleurs la première sur ma liste. Je ne suis pas sûre que ça se fasse un jour", a-t-elle déclaré avec sourire.

