Jennifer Lopez : la bomba latina est de retour et annonce un nouvel album

Jennifer Lopez a fait chanter et danser des millions de personnes à travers le monde grâce à ses tubes les plus connus comme Ain't Your Mama, If You Had My Love, Waiting for Tonight ou encore On the Floor et Dance Again. Bonne nouvelle, JLO a annoncé son retour sur la scène musicale avec un nouvel album à paraître en 2023. Il s'intitulera This is me…Now et sera composé de 13 morceaux.

Rien n'est laissé au hasard puisque cet album permettra aussi de fêter les 20 ans de l'album This is me... Then, qui était composé notamment du fameux Jenny From The Block ou encore de Dear Ben, en écho à son histoire d'amour avec Ben Affleck. Le nouvel opus possèdera ainsi Dear Ben pt. 2. En effet, les deux tourtereaux filent désormais le parfait amour après s'être séparés en 2004. Aucune date de sortie officielle n'a encore été communiquée, mais cela ne devrait pas tarder.

