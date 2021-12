Jeremstar sur Fun Radio : "C'est orgasmique d'être sur scène"

Une vraie "vermine" au micro de Fun Radio. Celui qui a pendant longtemps fait parler de lui au travers de ses interviews de candidats de téléréalité évoque ses nouveaux projets. Bien loin de son célèbre bain dans lequel on retrouvait des petits canards jaune, Jérémy Gisclon, alias Jeremstar, 34 ans, se livre sans tabous dans La Story d'Alice.

Suivi par plus de 2 millions d'internautes sur Snapchat, Jeremstar y poste son quotidien : ses délires avec ses potes, ses voyages, bref ses moments de vie. De quoi lui permettre d'être une personnalité appréciée sur les réseaux sociaux. Celui qui pendant longtemps faisait trembler les candidats de téléréalité avec son caractère bien singulier et sa franchise inégalée, revient au micro de Fun Radio, sur sa nouvelle aventure professionnelle : la scène.

"Je suis hyper content d'être sur scène. C'est un rêve que je réalise. Depuis tout petit, je faisais rire ma famille dans le grenier. On a professionnalisé tout ça. J'ai décidé de casser l'écran de mon téléphone et de me livrer en vrai. Il y a beaucoup d'autodérision. Je raconte mon parcours et ma vie, dont mes débuts qui étaient un peu chaotiques. (...) C'est orgasmique d'être sur scène", explique le comédien en herbe. Si vous souhaitez aller applaudir Jeremstar sur scène, rendez-vous sur son site Internet Jeremstar.fr pour récupérer vos places.