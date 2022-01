The Weeknd ne s'arrête plus et dévoile une nouvelle version de "Dawn FM" avec la Swedish House Mafia

Vendredi 7 janvier, The Weeknd a fait parler de lui en dévoilant Dawn FM, le cinquième album de sa carrière. Les 16 morceaux ont reçu des critiques très positives partout dans le monde. Calvin Harris et la Swedish House Mafia ont contribué à la production de deux titres sur cet opus. Et comme si ça ne suffisait pas, The Weeknd propose dès à présent à son public une nouvelle version, encore plus électro, de son album, avec trois nouveaux tracks.

Dans le détail, on retrouve un remix de Take My Breath par Agents of Time, un trio de DJs italiens, un second remix, de Sacrifice, par la Swedish House Mafia et le tube Moth To A Flame. Dawn FM (Alternate World) est déjà disponible pour notre plus grand bonheur.

En revanche, mauvaise nouvelle, The Weeknd a annulé sa venue en France dans le cadre de sa tournée After Hours. Il était attendu à Bordeaux, Lyon, Montpellier et à l'Accor Arena. Les remboursements sont déjà en cours. Mais il se murmure que la star pourrait prochainement annoncer un nouveau concert exceptionnel dans la capitale française.

À écouter Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 11 Janvier 27:03

