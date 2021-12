Karol G et Ozuna : ils sont recouverts de disques d'or, de diamant et de platine

C'est Noël avant l'heure pour Karol G et Ozuna. La chanteuse colombienne vient de recevoir un disque de diamant en Colombie pour avoir vendu plus de 600 000 exemplaires de son dernier album KG0516, dévoilé en mars. Cette certification s'ajoute aux 11 disques de platine déjà reçus aux Etats-Unis. Parmi les plus grands succès de cet album, on retrouve Tusa ou Bichota, écoutés des millions de fois partout sur la planète.

Ces derniers jours, Karol G a cassé internet puisque lors d'un concert à Porto Rico, elle s'est produite sur scène avec Anuel AA. Les deux n'avaient plus été vus ensemble depuis le début de l'année, suite à leur séparation. Même s'ils ne semblent plus être en couple, ils restent proches et ont ravi leurs fans en interprétant Culpables et Secreto.

Quant à Ozuna, il a tout simplement reçu 12 certifications sur la scène d'un festival mexicain qui a rassemblé plus de 70 000 personnes. Nibiru et ENOC, ses deux derniers albums, sont désormais disques d'or dans ce pays, tout comme son tube avec Sia, Del Mar. Enfin, Baila Baila Baila a reçu un triple disque de platine.

Pour couronner le tout, Ozuna reste l'artiste latino le plus regardé sur YouTube avec plus de 19 milliards de vues sur sa chaîne. Des chiffres qui donnent le tournis, mais qui confirment la puissance des artistes latino, à écouter non-stop sur Fun Radio.

