Bad Bunny, Dua Lipa, Justin Bieber... Quels sont les artistes les plus écoutés en 2021 ?

Quels sont les artistes internationaux qui ont suscité un engouement particulier chez les utilisateurs de Spotify cette année 2021 ? Le géant du streaming musical dévoile, ce mercredi 1er décembre, son Top des artistes les plus écoutés par ses abonnés. Dedans, on y découvre une pléthore d'artistes Fun Radio parmi lesquels Justin Bieber, Dua Lipa, Bad Bunny et bien d'autres noms encore.

Il faut dire que ces douze derniers mois on été particulièrement savoureux pour les fans de musique. Entre les nouveaux albums d'Ed Sheeran, de Doja Cat, ou bien encore d'Olivia Rodrigo, les fans de musique ont eu de quoi danser en toute quiétude cette année. On retrouve en haut du classement des artistes les plus écoutés dans le monde, l'artiste portoricain Bad Bunny, véritable sensation outre-Atlantique. Le rappeur et chanteur est suivi par la chanteuse Taylor Swift, le groupe de K-pop BTS, le rappeur Drake et la pop star Justin Bieber.

Côté albums, on retrouve en première position celui de la chanteuse Olivia Rodrigo, SOUR, suivi de près par Dua Lipa et son sublime disque Future Nostalgia. Plus loin, on note la présence du projet musical de Justin Bieber, Justice, talonné par celui d'Ed Sheeran avec son très envoûtant Equals (=). Doja Cat apparaît quant à elle à la 5e position avec son CD Planet Her.