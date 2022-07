L'EXIT Festival bat un record historique avec plus de 200.000 visiteurs

4 jours de pure folie. L'EXIT Festival a ébloui les fans de musique cette année 2022. L'événement dont Fun Radio est partenaire a établi un record historique en rassemblant pas moins de 200.000 visiteurs, tous venus des quatre coins du globe (au total 100 pays). Un exploit pour ce festival si emblématique crée en 2000. Avec un line-up puissant, l'EXIT a véritablement convaincu son public.

Calvin Harris, Jax Jones, Joel Corry, Masked Wolf, ZHU, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Nick Cave And The Bad Seeds, Boris Brejcha, Iggy Azalea, Afrojack, Alok, ATB et bien d'autres artistes ont offert un show d'exception.

"Le fait que nous ayons organisé avec succès le premier grand festival au monde après la pandémie nous donne beaucoup de confiance et d'optimisme pour 2022. L'édition de l'année dernière nous a également donné un énorme coup de pouce en termes de visiteurs et de médias, nous avons donc décidé d'élever encore le niveau du line-up et d'offrir aux publics du monde entier l'une de nos éditions les plus fortes et les plus diversifiées jamais organisées", avait souligné fièrement Dušan Kovačević, fondateur et PDG de l'EXIT.