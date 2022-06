Timmy Trumpet, Martin Garrix... Quels sont les DJ les plus demandés par les festivals cet été ?

Electrobeach, Tomorrowland, Lollapalooza... Tous ces festivals vont marquer l'été 2022 après deux ans de reports à cause du Covid. L'entreprise Viberate a publié un rapport qui permet de découvrir les artistes les plus programmés sur 500 festivals. L'électro est le genre musical le plus "booké" (38,8%), devant les artistes rock (15,9%), pop (12,7%) et hip hop (12,6%).

Parmi les DJ les plus demandés, on retrouve Timmy Trumpet (24 festivals), Martin Garrix (22), Alan Walker (21), Steve Aoki (17), Joël Corry, DJ Snake et Alesso (tous les trois 16). La même étude révèle que Tomorrowland en Belgique est le festival le plus populaire du monde en matière d'électro devant l'EDC à las Vegas et l'Ultra Music Festival à Miami.

Fun Radio vous proposera, d'ailleurs, de vivre Tomorrowland sur son antenne en direct lors du dernier week-end de juillet avec une programmation exceptionnelle (Tiësto, Hardwell, Topic, Acraze, Martin Solveig, Kungs, Afrojack, Oliver Heldens, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Major Lazer...).

