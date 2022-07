EMF, Tomorrowland, Lollapalooza Paris... Quels sont les festivals à ne pas manquer cet été ?

Après nous avoir tant manqués, les festivals font enfin leur grand retour cet été. Un moment de partage et de communion musicale que beaucoup semblaient avoir oublié. Pendant plus de deux ans, les fans de musique, parfois frustrés, se sont montrés patients pour revivre ces doux moments. Applaudir son artiste préféré en live sera enfin possible.

Nombreux seront les festivals à réinvestir les villes cet été. Fun Radio, partenaire de certains des plus grands événements musicaux électroniques, vous dévoile les concerts à ne surtout pas manquer en juillet et août.

Entre Tomorrowland, l'EMF (Electrobeach Music Festival), Lollapalooza Paris ou bien encore l'Untold Festival, votre été ne sera pas de tout repos. Que vous soyez fans de David Guetta, Martin Garrix, Tiësto... Il y en aura pour tous les goûts.

Tomorrowland

Le festival électro le plus emblématique. Après les annulations des éditions 2020 et 2021 en raison du Covid-19, Tomorrowland revient en force sur trois week-ends (les 15-16-17 juillet, les 22-23-24 juillet et les 29-30-31 juillet). Plusieurs scènes accueilleront les plus grands DJ de la planète.



Martin Solevig B2B Kungs, Bob Sinclar, Tiësto, Felix Jaehn, Topic, Robin Schulz, Martin Garrix, Major Lazer, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, R3HAB, Purple Disco Machine, Lost Frequencies, Meduza, Steve Aoki, Marshmello, Henri PFR, Nervo, Nicky Romero, Armin van Buuren et bien d'autres seront de la partie. Fun Radio vous fera vivre cet événement au plus près le dernier week-end avec un dispositif exceptionnel.



EMF (Electrobeach Music Festival)

Réservez vos 14, 15 et 16 juillet 2022 puisque l'Electrobeach Music Festival sera de retour au Port Barcarès dans le sud de la France. Le festival, si emblématique, accueillera un line-up prestigieux. Vous aurez le droit aux sets des Nervo, d'Afrojack, d'Armin van Buuren et au duo belge Dimitri Vegas & Like Mike. Steve Aoki ambiancera, lui, l'EMF le lendemain, 15 juillet 2022. On apprend également la venue de Marshmello, W&W, mais également Jauz en B2B avec NGHTMRE.

Mais ce n'est pas tout puisque les artistes Aazar, Arman Van Helden, Alesso, Claptone, Chico Rose, Tony Romera et Meduza. Fun Radio vous fera vivre cet événement au plus près sur les réseaux sociaux.



Lollapalooza Paris

Lollapalooza Paris revient à l'hippodrome ParisLongchamp les samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022 après deux édition consécutives annulées en raison du contexte sanitaire incertain. Le festival, fidèle à son concept, réunira la crème des artistes internationaux à l'univers diamétralement opposé. On retrouvera pour le côté électro et latino, David Guetta, Anitta, Malaa, Vladimir Cauchemar, Kavinsky et bien d'autres.



Fun Radio vous fera vivre cet événement au plus près sur les réseaux sociaux.



Untold Festival

C'est probablement l'un des festivals les plus connus en Europe. L'Untold Festival est l'événement à ne pas louper pour tous les passionnés de musique électronique. Chaque année, depuis 2015, le festival réunit des milliers de personnes, tous enclins à s'amuser pendant 4 jours de fête non-stop.



Les meilleurs DJ de la planète foulent la scène afin d'offrir un show démentiel durant lequel feux d'artifice et autres effets scénographiques viennent jalonner leur set. Pour cette édition 2022, les organisateurs ont vu les choses en grand en conviant de prestigieux noms de l'électro. On retrouve ainsi : David Guetta, Above & Beyond, Major Lazer Soundsystem, Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Don Diablo, Kygo, Tujamo, Hardwell, Alok, Lost Frequencies, Vini Vici, Steve Aoki, mais aussi J. Balvin.



Fireland Festival

Un événement à ne rater sous aucun prétexte. La prochaine édition du Fireland Festival arrive à grands pas. Celle-ci prendra place le samedi 20 août à Perpignan avec un line-up séduisant qui ne manquera pas de vous faire danser toute la journée.



Parmi les artistes présents, on retrouve notamment Bob Sinclar, Mercer, Hugel, Klingande, mais aussi Arno Cost & Norman Doray et Kocham. La moitié des bénéfices sera reversée à la fondation Pupilles Orphelins des sapeurs-pompiers de France. Fireland Festival pourrait très probablement devenir l'un des nouveaux rendez-vous de la musique électro dans les Pyrénées-Orientales tant l'événement rassemble. Plus de 4.000 festivaliers avaient répondu présent en 2021.

Electro Garden Party

La saison des festivals est bel et bien lancée. Les beaux jours arrivent et les rendez-vous musicaux aussi. L'Electro Graden Party revient cette année avec un très joli line-up qui ravira les fans de musique électronique.



L'événement, qui prendra place le jeudi 28 juillet au Pradet, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a convié Klingande, Aazar, Boris & Moris, Essence of Time, Mathieu Paga, Nalo Palia & Noxx, mais aussi Ozen. De 15h à minuit, il vous sera possible de venir profiter de 9h de mix en plein air dans le parc Cravéro, un endroit à la végétation luxuriante.

Stereoparc Festival

L'un des rendez-vous de cette année 2022. La nouvelle édition du Stereoparc Festival se dessine. Un événement à ne pas rater pour tous les fans de musique électronique tant celui-ci impressionne. Le festival s'installera les les 22 et 23 juillet dans la ville de Rochefort.



Les organisateurs ont dévoilé le line-up complet. On note ainsi la présence de Giolì & Assia (22 juillet), Ki Yera (22 juillet), Mozaïk (22 juillet), Nina Kraviz (22 juillet), Vladimir Cauchemar (22 juillet), Citadelle (22 juillet), Boris Brejcha (22 juillet), Malaa (23 juillet), Timmy Trumpet (23 juillet), Makoto San (23 juillet), Mezerg (23 juillet), Venga (23 juillet), QQUN (23 juillet) et Di Bosco (23 juillet).

Bonus septembre : Elektric Park Festival

Préparez-vous à danser au rythme des meilleurs sons électro. La fête réinvestit certains lieux pour le plus grand plaisir des passionnés de musique en manque de concerts et festivals depuis la secousse épidémique qui a frappé de plein de fouet les populations du monde entier. Tous les festivals peuvent enfin offrir au public un show qui leur avait tant manqué.



Et l'Elektric Park, qui avait offert une jolie édition en 2021, compte bien faire danser de nouveau les foules avec sa prochaine édition qui nous fait déjà saliver. L'événement, dont Fun Radio est partenaire, prendra place les 3 et 4 septembre 2022 sur l'Île des Impressionnistes à Chatou, un endroit bucolique propice à la fête.



Plusieurs grands noms de l'EDM seront présents sur place. On retrouve notamment Bakermat, Martin Solveig, Étienne de Crécy, Mr Oizo, Mercer, mais aussi Breakbot en B2B avec Yuksek. Le festival accueillera pour sa 12ème année, 30 000 festivaliers & plus de 80 artistes sur ses 5 scènes. Une nouvelle édition en plein air, de midi à minuit. D'autres DJ viendront s'ajouter au line-up prochainement. Rendez-vous sur Fun Radio pour suivre au plus près cet événement.