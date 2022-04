La Paris Games Week est de retour en 2022 : dates, lieu, billetterie... Ce qu'il faut savoir

Elle est enfin de retour. La fameuse Paris Games Week qui s'est absentée pendant deux ans en raison de la crise sanitaire va revenir. Considérée comme étant LE lieu incontournable des fans de jeu vidéo, celle-ci s'apprête à poser ses valises en fin d'année 2022. C'est via Twitter que les organisateurs ont annoncé la bonne nouvelle aux joueuses et joueurs de France.



Ce salon, dont la première édition s'est déroulée en 2010, prendra place du 2 au 6 novembre 2022 et comme à chaque fois dans le plus grand parc des expositions français : Paris Expo à Porte de Versailles. Il est à noter que l'ouverture des portes se fera un jour plus tôt (le 1er novembre) afin d'accueillir les journalistes et autres acteurs professionnels majeurs de l'industrie. De quoi leur permettre de découvrir en avance les futurs gros jeux qui marqueront les mois prochains. L'ouverture de la billetterie pour le grand public se fera à partir du 15 juin sur le site Internet de la Paris Games Week. Les prix seront alors affichés.

"Le jeu vidéo français va retrouver sa fête. Quelle joie immense de pouvoir nous réunir à nouveau !", a déclaré avec enthousiasme Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs). Pour rappel, la Paris Games Week avait réuni plus de 300.000 personnes en 2019. Cette nouvelle édition, longuement attendue, devrait faire tout autant.