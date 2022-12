"Avatar 2" : James Cameron signe-t-il un film grandiose avec "La Voie de l'eau" ?

Il aura fallu attendre 13 ans aux spectateurs pour retourner sur Pandora. Souvenez-vous, en 2009, James Cameron nous dévoilait l'histoire d'Avatar. Un film ambitieux au budget conséquent (315 millions de dollars) qui avait été pensé en 1995, lors de la préproduction de Titanic. Le long-métrage, lors de sa sortie, émerveille alors le public grâce à son utilisation maligne et avant-gardiste de la 3D, mais aussi grâce à ses images de synthèse encore jamais vues. Un feu d'artifice visuel qui mêle un scénario prenant, très engagé sur l'écologie, et des personnages attachants. De quoi permettre au long-métrage de s'inscrire comme le plus beau succès du cinéma avec plus de 3 milliards de dollars de recettes. Un succès sans équivoque pour le film ressorti en salles le 21 septembre dernier.

Alors forcément, la suite, La voie de l'eau, qui débarque ce mercredi dans les salles obscures cristallise toutes les attentes du public. Fun Radio a pu découvrir le film en avant-première et vous dévoile, sans spoiler, pourquoi cette suite des aventures de Jake Sully [héros principal du film, ndlr] nous a véritablement époustouflés. Avatar : La Voie de l'eau est une claque de chaque instant. Plus que cela, c'est une lettre d'amour à tous les fans de cinéma sur fond de thèmes cruciaux comme l'écologie, le courage, la quête de soi. James Cameron prouve une nouvelle fois tout son talent de réalisateur. Un travail titanesque qui a nécessité pas moins de 5 ans d'écriture. Préparez-vous à en prendre plein les yeux pendant plus de 3 heures.

Une réalisation époustouflante...

Avatar : La Voie de l'eau est une véritable prouesse visuelle. Le film met en lumière la planète de Pandora sur laquelle Jake Sully et Neytiri nous ont laissé en 2009. Celle-ci, après le départ des Terriens, a pu retrouver sa parfaite harmonie. La faune et la flore n'ont jamais été aussi belles. Le premier volet était déjà une petite révolution numérique pour l'époque. Aujourd'hui, grâce à des années de travail, James Cameron parvient à livrer le film de science fiction le plus abouti visuellement.



Pendant plus de 3h, le metteur en scène américain arrive à nous faire voyager avec poésie dans un environnement d'une beauté abyssale. Le réalisateur va même encore plus loin en explorant les fonds marins de Pandora. Baleines, requins, méduses... Toutes les créatures sous-marines sont parfaitement bien retranscrites. L'aspect aquatique est formidablement bien mis en avant. On croirait parfois nager aux côtés des protagonistes.

Côté animations, James Cameron et ses équipes sont allés encore plus loin en réussissant à mettre en œuvre de nouveaux procédés numériques permettant un réalisme sans précédent dans les images de synthèse dévoilées. Les émotions de chaque personnage sont d'un réalisme à couper le souffle. La colère, la joie, la frustration, la déception, l'empathie... Les animations faciales sont saisissantes. De quoi laisser transparaître des émotions puissantes.

... au service d'un scénario émouvant et engagé

Après avoir combattu les Terriens venus saccager Pandora, les Na'vi sont parvenus à récupérer leurs terres. Mais malgré cela, plus que jamais, leur planète est en danger. Et pour cause, "les envahisseurs du ciel" sont de retour. Menacés, le couple Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) ainsi que leurs quatre enfants sont donc contraints de s'exiler de leur tribu, le clan des Omatikaya, afin d'aller trouver la quiétude auprès du peuple aquatique des Metkayina. Et pour cause, le colonel Quaritch (Stephen Lang), réincarné dans un corps de Na'vi, les traque et souhaite la mort de Jake Sully. Pour cela, il va se montrer sanguinaire et prêt à tout - quitte à effectuer les pires actes - pour attraper sa proie.

Cameron dévoile ici un film profondément engagé sur l'Homme et ses conséquences néfastes sur la planète. Tyran, barbare, inhumain. Il est dépeint comme un véritable prédateur qui, sans foi ni loi, saccage l'environnement dans lequel il baigne et pille ses ressources. L'écologie est l'un des thèmes cruciaux de cette suite. Déjà présente dans le premier volet, sa place est davantage exposée et explorée. Conscient de l'enjeu climatique qui frappe notre époque, le réalisateur américain nous la renvoie en pleine tête. Outre cela, le film aborde d'autres thématiques toutes aussi importantes comme la résilience, le deuil ou bien encore la famille.

Avatar : La Voie de l'eau est, sans débat possible, un grand film qui parviendra à réconcilier le public avec les salles de cinéma. Plus qu'un film, Avatar 2 est une sorte d'attraction pendant laquelle on en prend plein les yeux 3 heures durant. Le film événement de cette fin d'année est bel et bien grandiose. Pour rappel, la saga Avatar s'étendra jusqu'en 2028 avec 5 films.

Dans quelles conditions faut-il voir le film ?

Pour profiter pleinement des folies visuelles que nous offrent Avatar : La Voie de l'eau, il est primordial d'assister à la séance dans de bonnes conditions. Ainsi, nous vous recommandons de visionner le film en IMAX 3D ou Dolby Cinema, mais aussi en HFR (High Frame Rate) afin de profiter pleinement de la meilleure expérience possible. Qu'il soit question de l'image ou du son (mention spéciale aux effets sonores absolument géniaux du film ainsi que des musiques grandiloquentes qui se font entendre au bon moment), le moindre détail a été pensé par Cameron pour nous faire vibrer. Il serait dommage de ne pas vivre l'expérience ultime.