VIDÉO - The Black Eyed Peas : le groupe dévoile le clip de son efficace "Simply The Best" avec Anitta

Durant 4 minutes, on y voit les artistes, dont le célèbre will.i.am, chanter et être entourés de danseurs et de danseuses. Les protagonistes voyagent dans différents endrotis du monde dont l'Arc de Triomphe, à Paris, La Pirámide del Sol Luna, à Teotihuacán au Mexique et l'Escadaria Selarón, à Rio de Janeiro. En à peine 6 jours, le nombre de vues dépasse les 14 millions. Autant dire que l'on tient peut-être là un des tubes de la fin d'année 2022.

Simply the Best est la deuxième collaboration d'Anitta avec les Black Eyed Peas , puisqu'en 2019, le groupe et la Brésilienne avait dévoilé Explosion, qui atteint les 41 millions de vues sur YouTube à l'heure actuelle. Pour couronner le tout, Will.I.Am, Taboo et Apl.de.Ap ont annoncé la sortie leur neuvième album, intitulé Elevation et qui sortira le 11 novembre.

Cet opus s'annonce légendaire avec des collaborations XXL comme Anuel AA, Nicky Jam, Daddy Yankee, Ozuna Nicole Scherzinger ou encore David Guetta et Shakira avec Don't you Worry.

