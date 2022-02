Maeva Ghennam ("Les Marseillais") sur Fun Radio : "Je n'ai pas confiance en Greg"

Une énième séparation. Maeva et Greg forment l'un des couples de téléréalité les plus sulfureux du petit écran. Rencontrés sur le tournage de la 8e saison des Marseillais, Asian Tour, les deux amants ont immédiatement hypnotisé les téléspectateurs et téléspectatrices de W9. Séparés plusieurs fois malgré un amour assez intense, Maeva et Bebew semblent aujourd'hui bel et bien séparés.

Tous deux, revenus du tournage des Marseillais au Mexique, ne semblent plus filer le parfait amour qu'ils nous avaient pourtant fièrement exposé sur les réseaux sociaux ces récentes semaines. Interrogé par une auditrice de Fun Radio, Greg s'est confié sur cette relation aussi passionnelle que tumultueuse. "Avec Maeva c'est compliqué. Ça fait quatre ans que c'est compliqué. La distance n'est pas facile à gérer (Maeva habite à Dubaï et Greg à Marseille). Les relations à distance c'est déjà difficile à gérer, mais une relation à distance avec Maeva c'est encore dix fois plus compliqué. Je ne sais pas ce qui est possible ou non avec elle", a-t-il raconté au micro de Fun Radio.

Paga a tenu à faire une surprise à son ami en conviant Maeva autour de la table. La jeune femme a débarqué dans les studios de notre antenne afin d'éclaircir la situation. "La distance est très compliquée à gérer. Je n'ai pas confiance en Greg. C'est devenu un Don Juan. Il aime les femmes. (...) C'est très compliqué entre nous, mais il reste malgré tout mon âme sœur." Des déclarations qui auront de quoi alimenter de nouvelles rumeurs autour d'un énième rabibochage entre les deux candidats.