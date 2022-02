Paga ("Les Marseillais") : "Je sais que je vais me marier et avoir des enfants avec Giuseppa"

Paga et Greg dans les studios de Fun Radio

Paga a trouvé l'amour. Alors que le candidat de téléréalité était de plus en plus pessimiste quant à sa vie amoureuse, aujourd'hui l'influenceur semble rassuré. Depuis sa rencontre avec Giuseppa, lors du tournage de la sixième saison des Marseillais vs le reste du Monde, le nouvel animateur qui officie sur nos ondes un dimanche par mois est tout feu tout flamme.

Interrogé par une auditrice sur sa relation avec sa nouvelle compagne, Paga s'est montré très enthousiaste et plein de projets. "Je sais que je vais me marier et que je vais avoir des enfants avec Giuseppa, mais ça viendra quand ça viendra. Je vais lui demander sa main, son doigt, son ongle. Tout ce que tu veux", a-t-il déclaré avec humour sur Fun Radio.

Prendre son temps, c'est un peu aussi ce que souhaite faire aussi Bebew avec Maeva ave qui il vit une histoire passionnelle. "Oui, j'ai envie de me marier, oui, j'ai envie de faire des enfants. On verra. Je suis comme Paga. Je n'ai pas envie de me projeter tout de suite, mais bien sûr que Maeva c'est la femme que j'aime", a de son côté expliqué Greg.