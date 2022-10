C'est l'un des groupes électro les plus populaires de la planète. Major Lazer collectionne les tubes depuis des années et compte bien continuer à le faire. Le collectif porté par Diplo, figure incontournable de la production musicale, évoque au micro de Fun Radio son nouveau titre, Koo Koo Fun, sur lequel on retrouve Major League DJz.

Les deux groupes qui s'apprécient fortement dévoileront d'ailleurs un projet en commun. "On s'est réuni avec Diplo à Los Angeles. On va sortir un album en commun qui s'appelle Piano Republic. Hier soir, il y avait 32 morceaux, mais finalement il y aura entre 5 et 7 sur ce projet", a expliqué le duo sud-africain au micro de Fun Radio.

Interrogé sur le retour de Rihanna au Super Bowl, Diplo a déclaré avoir contacté la chanteuse par message afin de la féliciter. "On lui a envoyé un message de félicitations. Mais elle nous l'avait dit quelque temps avant, donc on n'a pas été surpris par cette annonce". Taquinés par notre animateur voulant savoir si le groupe a participé au prochain album de la star, les Major Lazer sont restés très évasifs sur le sujet. "On est juste ami avec elle. On ne peut pas en parler. C'est un scoop un peu gros si on vous le dit", a plaisanté le collectif. Le secret reste donc entier.

Pour le savoir, il faudra se montrer encore patient puisque la chanteuse de 34 ans n'a pas encore dévoilé de date de sortie sur ce qui est probablement l'un des albums les plus attendus de 2023.