Martin Garrix, Tiësto, Armin van Buuren... Découvrez le line-up de l'AMF 2022

Un concert très attendu. Après deux éditions reportées, en raison d'un contexte sanitaire incertain, l'AMF (Amsterdam Music Festival) revient cette année 2022 pour nous offrir un événement qui s'annonce comme étant incroyable.

C'est dans la mythique Johan Cruijff Arena, le samedi 22 octobre 2022, que la soirée prendra place. Comme chaque année depuis sa création en 2013, la scénographie en étonnera plus d'un.

Avec une programmation musicale très enthousiasmante - qui parlera aux habitués - la soirée s'annonce particulièrement mémorable. Martin Garrix, Tiësto, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Topic et Brennan Heart viendront mixer leurs plus grands tubes lors de ce concert. Un B2B entre Afrojack et Nicky Romero sera également proposé. Il est à noter que les billets pris pour l'édition précédente du festival hollandais restent valables pour celle de cette année.

