Martin Garrix est en forme. Il l'a prouvé lors de sa venue à l'Accor Arena le 21 octobre et continue, depuis, de beaucoup travailler. Depuis deux ans, le DJ néerlandais s'est rapproché de Zedd, respecté dans le monde entier pour son talent de producteur. L'envie des deux jeunes hommes est de dévoiler un titre commun. Début novembre, ils se sont montrés ensemble dans un studio sur Instagram. Il n'en fallait pas plus pour exciter les fans d'électro du monde entier !

Mais pourquoi attendons-nous depuis 2019 pour que le track sorte enfin ? Une réponse, étonnante et drôle, avait été donnée par Garrix lors d'une interview sur une radio américaine en février 2020 : "Zedd et moi avons beaucoup d'idée, mais quand nous sommes ensemble, nous finissons toujours par faire la fête ou nous détendre et explorer la ville dans laquelle nous sommes."

En revanche, le projet Area21 de Garrix est, lui, bien avancé au point que la sortie d'un album est programmé pour le 12 novembre 2021. Douze titres seront disponibles sur l'opus. "Area21 est un projet avec un très bon ami, Maejor. Cela raconte deux aliens qui se crashent sur Terre et, en arrivant, ne comprennent pas les humains et les frontières entre les pays. On a essayé de parler des gens d'une façon drôle et ludique, avec un point de vue extérieur. On a fait tout cet album durant le confinement. C'est très différent de mes sons habituels. Je joue de la guitare, je chante les chœurs, mais c'est très drôle" nous a confié Garrix dans une interview à l'occasion de Fun Radio Ibiza Experience.

Preuve de sa volonté de se diversifier, Garrix a coproduit, mixé et masterisé Your Song Saved My Life, le nouveau single de U2 qui joue le rôle de bande originale du film Sing 2. Vous serez surpris par ce son, là aussi très éloigné de l'univers habituel de Garrix. Le DJ avait déjà travaillé avec Bono sur We Are The People, l'hymne de l'Euro 2020 de football.

