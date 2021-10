VIDÉO - Martin Garrix : découvrez le puissant "Diamonds" avec Tinie Tempah et Julian Jordan

Assurément un morceau électro qui va compter dans les prochains mois. Martin Garrix vient de publier un nouveau titre au refrain particulièrement puissant. Baptisé Diamonds, celui-ci est un véritable "banger" qui fonctionne parfaitement bien. On retrouve le rappeur anglais Tinie Tempah ainsi que le DJ néerlandais Julian Jordan sur la chanson, qui initialement avait été déjà dévoilée au public lors du festival autrichien Electro Love en août 2021.

Un titre à la parfaite allure électronique et qui tranche totalement avec les productions plus grand public auxquelles nous avait habitué celui qui a été choisi pour composer l'hymne de l'Euro 2020 avec Bono et The Edge. On imagine déjà le morceau faire de belles étincelles lors de Fun Radio Ibiza Experience, le 21 octobre prochain à l'Accor Arena.

Pour rappel, Martin Garrix dévoilera très bientôt son nouveau projet AREA21 dont la sortie est prévue pour le 12 novembre 2021.