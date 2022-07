Disneyland Paris créé l'événement cet été. Le célèbre parc d'attractions fête ses 30 ans d'existence cette année 2022 et compte bien le faire savoir d'une jolie façon. En effet, pour célébrer cet anniversaire, une nouvelle zone va voir le jour, Avengers Campus. Entièrement consacrée à l'univers de Marvel, celle-ci ouvrira ses portes le 20 juillet.



Les visiteurs seront ainsi plongés "au cœur de l'action et des aventures épiques de leurs super-héros préférés, des arts mystiques de Doctor Strange aux prouesses vertigineuses de Spider-Man", précise un communiqué de presse. Petits et grands pourront alors "découvrir les dernières expériences créées par Pym Technology avec Ant-Man et la Guêpe" pour ensuite "faire équipe avec Iron Man, Captain Marvel, Black Panther, Captain America et bien d'autres encore".

De nouvelles attractions liées aux personnages de l'univers de Stan Lee verront le jour.

Deux nouvelles attractions "épiques" prévues

Disneyland Paris prévoit 2 nouvelles attractions. La première, baptisée Avengers Assemble : Flight Force, ravira les fans de sensations fortes. Dans ce grand huit à forte vitesse, montez à bord de véhicule tout spécialement conçu par Tony Stark et envolez-vous aux côtés d'Iron Man et de Captain Marvel dans une aventure dans l'espace renversante pleine de loopings. (Taille minimale requise : 1m20).

La deuxième, intitulée Spider-Man W.E.B. Adventure, vous embarquera aux côtés de l'Homme-araignée. Équipé de lunettes 3D, vous serez projetez dans l'univers de Spider-Man et pourrez projeter des toiles comme Peter Parker dans une attraction familiale très rythmée.

Trois nouveaux restaurants prévus

Plusieurs restaurants ouvriront dans cette nouvelle zone. Au total, 3 seront proposés au public. Stark Factory (dans l'univers d'Iron Man, retrouvez des pizzas, salades, pates fraiches, etc.), Pym Kitchen, (dans l'univers de Ant-Man et La Guêpe, retrouvez des sandwichs, burgers et autres de toutes tailles), Super Dinner (sandwichs Reuben). Il est à noter que plusieurs food trucks seront également présents. Certains proposeront des nouilles asiatiques et d'autres des hot-dogs.

Côté goodies, vous pourrez retrouver une nouvelle boutique dans laquelle il sera possible de se procurer de nombreux éléments liés à l'univers Marvel (casquettes, t-shirts, sacs à dos, jouets, etc.). Et enfin, sachez qu'il vous sera possible de rencontrer vos héros préférés dans un tout nouveau bâtiment et ainsi immortaliser votre journée dans ce nouveau parc en repartant avec une photo. Tout est donc prévu pour que vous passiez une journée mémorable.