"Buzz l'Éclair" : "On n'est jamais déçu d'un film Disney Pixar", dit François Civil

Buzz l'Éclair arrive le 22 juin dans les salles de cinéma avec Fun Radio. Le film d'animation, véritable réussite, bénéficie d'un casting français solide. On retrouve en effet les voix de François Civil (Buzz l'Éclair), Lyna Khoudri (Izzy), Michael Gregorio (Sox), Tomer Sisley (Mo), et Chantal Ladesou (Darby). Les cinq comédiens évoquent au micro de Fun Radio cette expérience inédite - pour certains d'entre eux - et très enrichissante.

"C'est un travail d'incarnation, d'interprétation où tu essayes de digérer tes émotions et de faire passer des choses. (...) Ce qui est plaisant, c'est que tu n'es pas filmée, tu peux y aller complétement. Il n'y a pas de ridicule", explique l'actrice Lyna Khoudri qui a obtenu le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Papicha en 2020. Un travail minutieux et à la fois passionnant. De quoi nous convaincre d'aller voir le film.

"On n'est tellement jamais déçu quand un film de Disney ou de Pixar sort. C'est toujours tellement plein d'émotion, plein d'aventure. (...) Et puis de découvrir l'histoire du gars qui a inspiré le jouet, en plus c'est un personnage tellement iconique, que de découvrir ce que Pixar a voulu raconter autour de ce personnage, je pense que ça va égayer la curiosité des spectateurs", dit François Civil. Pour découvrir les interviews filmées du casting français, cliquez sur les vidéos ci-dessus.

Ce spin-off de la cultissime saga Toy Story met en avant le personnage cosmique Buzz l'Éclair dont l'aventure sera plus que périlleuse. Le Ranger de l'espace le plus connu de la Terre va en effet se retrouver sur une planète hostile remplie de dangers avec ses compagnons.