Mosimann sur Fun Radio : "Il y aura de vraies surprises à l'Olympia"

Toutes les plus grandes stars de la chanson française se l'arrachent. Patrick Bruel, Grand Corps Malade, Suzane. Mosimann est un véritable touche-à-tout et n'hésite pas à le faire savoir partout où il se rend. L'artiste de 34 ans compte plus de 200 millions de streams sur les plateformes d'écoute. Il faut dire que ses compositions font souvent mouche. En témoigne le morceau I Wanna Dance Latina composé pour le duo Mcfly et Carlito cet été et qui a connu un très large succès sur les réseaux sociaux.

"J'ai fait écouter le titre à un label anglais légendaire et ils ont kiffé alors qu'ils n'ont aucune idée de qui sont Mcfly et Carlito. Le titre fait aujourd'hui des millions de vues. On ne comprend pas ce qu'il se passe", a déclaré avec humour Mosimann au micro de Fun Radio. Bien décidé à faire danser son public, le DJ producteur revient avec le morceau Dancing On my Own qu'il compte bien défendre lors de son concert à l'Olympia le 5 novembre avec notre antenne.

"Je suis très stressé. Il y a 12 ans, je suis monté sur la scène de l'Olympia et j'ai pris les boules en me disant que je n'avais rien à faire ici dans ce format-là [registre différent de l'électro, ndlr]. Aujourd'hui, je reviens avec mes titres. Il y aura de vraies surprises." Rendez-vous le 5 novembre pour vivre cet événement avec Fun Radio.