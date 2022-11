Ofenbach : la folle anecdote de Dorian lors d'un festival en France

Leur premier album "I" est disponible depuis vendredi 4 novembre et à cette occasion les Ofenbach étaient les invités exceptionnels de Bruno sur Fun Radio pour nous le présenter. Très à l'aise dans l'exercice des questions-réponses, les deux amis parisiens, Dorian et César, se sont laissés aller à quelques confidences lors de l'interview.

Ainsi, lors de leur passage dans nos locaux, le duo nous a expliqué avoir vécu un moment particulièrement gênant sur scène pendant un DJ set donné en France. Invités dans un festival pour mixer en 2018, au même moment qu'un match de foot opposant la France à la Belgique pendant la Coupe du monde, les deux artistes ont eu la bonne idée de projeter le match sur un petit écran d'ordinateur, non loin de leurs platines, afin d'ambiancer le public lors des buts inscrits.

Hélas, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et pour cause, Dorian s'est amusé à mettre des coups de pieds dans des ballons envoyés dans le public à chaque but français marqué. Une fausse bonne idée puisque Dorian est "très mauvais footballeur". "J'ai shooté dans la balle et j'ai percuté une personne du public. César l'a vue et m'a dit : 'Tu as tué quelqu'un du public'", a expliqué le DJ avant que son camarade ne surenchérisse : "Il a tiré en pleine face dans la tête de quelqu'un qui était 30 mètres plus loin, et, vraiment, j'ai vu la personne recevoir le ballon et tomber par terre." Un moment cocasse dont se souviendra longtemps le duo.