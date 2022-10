Un duo insaisissable. Dorian et César ont conquis l'industrie de l'électro en très peu de temps. Les deux amis parisiens forment l'un des collectifs les plus en vogue du moment grâce à leur musique dansante et envoûtante. Les Ofenbach cumulent plus de 8 millions d'écoutes chaque mois sur les plateformes de streaming. Un succès qui leur permet de sillonner de nombreux pays.

"Cet été, on a pas mal tourné. On a fait 60 dates entre mai et septembre. C'était la première grosse tournée après le Covid. Mais c'est vrai qu'à la fin, on était un peu rincé. (...) C'est très sportif, mais on ne regrette pas", a expliqué le duo français le plus streamé dans le monde. Leur dernier titre, à découvrir sur Fun Radio, est déjà un succès en devenir. Baptisé Love Me Now, le morceau a tout pour s'inscrire comme une franche réussite dans les prochains jours et mois. "Il n'y avait pas de doute. On savait que ça allait être un single. Il y a une énergie particulière. Un super bon mood."

Leur talent leur a même permis d'être le premier groupe de musique électronique français à être convié lors de l'édition 2022 des Enfoirés. Une expérience dont les deux artistes se souviennent avec nostalgie. "C'était dingue. Tu vois tous les chanteurs travailler. Il y en a qui commence à 9h du matin et le soir à minuit, ils sont encore là à enregistrer des prises. C'est un boulot de malade et personne ne fait sa star. Tout le monde partage la même loge. Je me suis retrouvé entre Sébastien Chabal et Thomas Pesquet", a-t-on appris sur Fun Radio.