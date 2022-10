Camila Cabello, David Guetta, Ofenbach... Quels sont les 10 titres à découvrir en octobre ?

Toute la journée, nos animateurs et DJ vous proposent la meilleure playlist électro-latino possible. Parmi les sons du moment, on retrouve les stars d'outre-Atlantique comme Karol G et son Gatubela, Camila Cabello avec Hasta Los Dientes ou encore Selena Gomez. L'ancienne petite amie de Justin Bieber propose un remix du tube de l'été, Calm Down, avec Rema. Cette nouvelle version fait déjà sensation partout dans le monde.

L'effet est le même pour un autre duo majeur de cette rentrée, Elton John et Britney Spears. Le duo Calema avec le morceau Te Amo perce en France et nous fait voyager avec un rythme sensuel, tout comme Lucenzo et son Mambella. Parmi les DJ, David Guetta atteint les sommets en compagnie de Bebe Rexha. Il y a fort à parier que les Ofenbach et Gabry Ponte, accompagné de Conor Maynard, monteront également rapidement dans les charts avec leurs nouveaux sons.

Enfin, on terminera cette playlist spéciale octobre avec la Swedish House Mafia, qui arrive en concert à l'Accor Arena le lundi 10 octobre avec Fun Radio. Il est encore temps de prendre vos places via notre article dédié en cliquant ici.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !