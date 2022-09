Est-ce l'un des tubes de cette fin d'année ? Probablement que oui. Le duo Ofenbach vient de dévoiler, ce vendredi 23 septembre, l'envoûtant Love Me Now, un titre particulièrement réussi sur lequel on retrouve le groupe Fast Boy. Le morceau a tout pour s'inscrire comme une franche réussite dans les prochains jours et mois.

Et pour cause, on retrouve un refrain entraînant et efficace qui procure l'envie de retourner en vacances. Il faut dire que les chansons d'Ofenbach ont le chic pour nous faire voyager. Le morceau avait été teasé sur les réseaux sociaux des artistes il y a quelques jours qui d'ailleurs n'avaient pas hésité à se mettre en scène en dansant dans le jardin d'une immense villa.

Pour rappel, Ofenbach sera à l'affiche de la prochaine édition de Tomorrowland Winter en mars prochain. Si vous souhaitez aller applaudir les deux amis parisiens, il vous suffit de récupérer vos billets sur le site Internet du festival.

Un premier album arrive

Les Ofenbach dévoileront bel et bien un premier disque, baptisé I . Celui-ci, dont l'annonce a été faite jeudi 22 septembre, paraîtra le 4 novembre prochain. On ignore encore les titres qui seront dessus, mais nul doute que le projet sera à la hauteur des attentes du public.